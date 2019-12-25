Названы города с самым подорожавшим жильем

На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра в России составила 77,4 тыс. рублей.

В третьем квартале 2021 года сильнее всего на вторичном рынке жилья подорожали квартиры в Сочи, а также в Краснодаре. Так, стоимость квадратного метра выросла на 26,7% и на 26,5% соответственно. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство недвижимости "Мир квартир".

Аналитики считают, что жилье так подорожало из-за моратория на новое строительство в Сочи и из-за ограничений на него в Краснодаре. В результате из-за дефицита новостроек покупатели обратили внимание на вторичный рынок.

Кроме того, в пятерке лидеров по росту цен на жилье оказались Махачкала (+13,6%), Севастополь (+12,7%) и Чита (+12,4%). В Москве в среднем стоимость квадратного метра выросла на 1,6%, а в Петербурге – на 5,9%.

Отмечается, что в среднем по всем российским городам средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составила 77,4 тыс. рублей.

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