Новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году

Если законопроект приведет к положительным результатам, то его введение рассмотрят и на территории Петербурга.

Новые штрафы за вред окружающей среде, а также фотофиксация нарушений могут появиться в Ленобласти с 1 января 2022 года.

Законопроект, который на данный момент находится на стадии разработки, позволит гражданам фотографировать нарушителей, оставляющих мусор в неположенном месте. Об этом рассказала зампредседателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти и Петербурга Наталья Калягина.

Причем сообщить можно будет не только о выбросе мусора в неположенном месте, но и о заезде машин на лесную территорию, к озеру или к водоему, чтобы ее помыть.

Сейчас обсуждается вопрос, можно ли отправлять фото нарушителей анонимно. Также юристы занимаются вопросом размеров штрафов.

Если законопроект приведет к положительным результатам, то его введение рассмотрят и на территории Петербурга.

Ранее Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов.

Фото: Piter.tv