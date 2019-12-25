Российский президент Владимир Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании. Он потребовал от кабинета министров ускориться в вопросе. Политик рассчитывает на то, что в ближайшие года будут ликвидированы все подобные объекты.
Еще раз прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов.
Владимир Путин, президент РФ
По словам политика, основные усилия Россия направляет на снижение объема загрязняющих выбросов в атмосферу, а также в ликвидацию природного ущерба, созданного человеком. По словам Путина, в некоторых местах РФ мусор и отходы копились десятилетиями.
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