Глава РФ оценил успехи молодых специалистов на EuroSkills.

Российский президент Владимир Путин рассказал о нехватке квалифицированных сварщиков при реализации крупных проектов. Данную специальность глава государства назвал весьма востребованной на рынке. На правительственном совещании к видеоконференции подключились мастера, который в составе сборной РФ одержали победу на конкурсе профессионалов EuroSkills. В частности, 19-летняя Диана Багаутдинова предложила услуги молодых работников при работе над значительными проектами.

Безусловно, сделаем все, чтобы вас поддержать. Наши крупные компании строили трубопроводную систему "Сила Сибири" на восток, "Транснефть" работала тоже над соответствующим проектом, тоже на восток, но не могли найти хороших сварщиков. Со всей страны, чуть ли из-за границы приглашали. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что сейчас Россия занимается множеством других проектов, в которых можно найти применение имеющимся у молодых победителей конкурса сварщиков знаниям.

Путин поздравил педагогов с Днем учителя.

Фото: Kremlin.ru