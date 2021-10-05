Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Глава государства по достоинству оценил труд российских учителей.

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".

По словам Путина, День учителя всегда наполнен положительными эмоциями. Педагогов поздравляют коллеги, ученики и их родители. Глава государства по достоинству оценил труд российских учителей. Он подчеркнул, что его невозможно переоценить.

Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для её будущего. Владимир Путин, президент РФ

Президент подчеркнул, что знания формируют мировоззрение, систему ценностей, устанавливают связь между поколениями и побуждают ребят думать. Кроме того, это чрезвычайно важно для каждого ученика.

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Видео: YouTube / Россия 24