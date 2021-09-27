Психолог рассказала, сколько детям можно проводить времени в соцсетях

Специалист отметила, что социальные сети негативно сказываются на организме ребенка.

В Китае детям запрещено проводить время в приложении TikTok более 40 минут в день. Доктор психологических наук, профессор Наталья Коваленко рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о плюсах данного нововведения.

Специалист отметила, что социальные сети негативно сказываются на организме ребенка – ухудшается не только зрение, но и психологическое состояние. Сокращение времени, в том числе до 40 минут в день, положительно скажется на здоровье ребенка.

Коваленко считает, что современные дети стали более эмоциональны и реактивны, поскольку они много времени проводят в информационном поле. Родителям, добавила психолог, стоит больше обращать внимание не на время, проведенное в социальных сетях, а на интересы ребенка в них.

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