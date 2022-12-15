Мертвых птиц в пакетах подбросили в ТЦ Невского района

"Подарок детям" с мертвыми голубями и попугаями шокировал охранников.

1 сентября неизвестный оставил в торговом центре "Невский" пластиковый контейнер с надписью "Это подарок детям. Разбирайте". Внутри находились девять домашних голубей и два волнистых попугая, каждый в отдельном полиэтиленовом пакете. Почти все птицы были мертвы — они задохнулись. Два голубя оказались живы и пришли в себя после того, как их извлекли из пакетов на пункте охраны.

Волонтёры службы спасения животных "Кошкиспас" заявили о происшествии в полицию. Они надеются, что камеры наблюдения зафиксировали того, кто оставил контейнер. Ветеринары осмотрели выживших голубей, их состояние оценивается как стабильное. Информации о том, нашли ли злоумышленника, пока нет.

Ранее благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге.

Фото: Telegram/ "Кошкиспас"