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В Петербурге придумали, как защитить детей от негативного влияния Интернета
Сегодня, 16:44
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В Петербурге придумали, как защитить детей от негативного влияния Интернета

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Программный комплекс будет выявлять деструктивный контент и подозрительных пользователей.

В Петербурге реализуют комплексную программу по защите детей в интернете. Вице-губернатор Станислав Казарин представил проект на пленарной сессии всероссийского проекта "Архипелаг 2035" в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Чиновник отметил, что власти видят негативные последствия присутствия подростков в Интернете: увеличение числа суицидов, фактов сексуального насилия среди несовершеннолетних. Поэтому правительство города совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка и Агентством стратегических инициатив разработало практический способ борьбы с этими проблемами. 

Программный комплекс анализирует социальные сети, выявляет "группы смерти" и детей с суицидальными наклонностями, а также подобный контент. Петербург готов выступить в качестве пилотного региона РФ для апробирования системы. 

Фото: Pexels 

Теги: защита детей, интернет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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