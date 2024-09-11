5G в России: будут ли новые частоты работать на айфонах

Первыми связь нового поколения получат города-миллионники, затем покрытие будут расширять.

Внедрение 5G вышек у России необходимо для разгрузки старых диапазонов частоты и обеспечения более высокой скорости для мобильных устройств. Об этом в беседе с 360.ru сообщил ИТ-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выдала операторам "Билайн", "МегаФон", МТС и Т2 преференции для ускорения развертывания 5G. По словам собеседника издания, на старых диапазонах N1 (используемых для LTE) стало слишком много абонентов, и их необходимо разгружать.

В то же время Россия будет использовать "инверсированные диапазоны" для связи спецслужб и обычных граждан наравне с Японией и Китаем

У нас есть наши частоты, которые выделены для специальных служб. И эти частоты на Западе как раз для простых потребителей. А те частоты, которые на Западе выделены для специальных и экстренных служб, N79, они у нас для простых потребителей. Илья Корнейчук, эксперт

В первую очередь 5G сеть станет доступна городам-миллионникам, после покрытие начнут постепенно расширять по всей стране. По словам Корнейчука, большая часть смартфонов в России не сможет принимать новую частоту по техническим причинам. Кроме того, владельцы айфонов столкнуться с тем, что связь 5G не заработает на устройствах из‑за программных ограничений компании Apple.

Специалист также подчеркнул, что развертывание 5G потребует большего количества базовых станций, это повлияет на рост затрат операторов. Поэтому может произойти повышение тарифов на мобильную связь и интернет.

Ранее мы сообщали, что депутат Сергей Миронов предложил ввести соцпакет услуг мобильной связи для пенсионеров.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)