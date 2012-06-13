Меньше виз для россиян: Еврокомиссия анонсировала новые ограничения

Для этого необходимо пересмотреть визовый кодекс ЕС.

Еврокомиссия планирует добиться дальнейшего сокращения числа виз, выдаваемых гражданам России. При этом количество выданных виз за прошлый год выросло до 680 тысяч против 560 тысяч годом ранее, заявил глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт, ее процитировал ТАСС.

При этом Ламмерт не назвала причины такого роста, напомнив, что выдача виз находится в компетенции стран Евросоюза. По ее словам, Еврокомиссия прилагает "максимальные усилия", чтобы ограничить число выдаваемых россиянам виз. Для этого необходимо пересмотреть визовый кодекс ЕС.

В 2022 году на фоне ситуации на Украине страны ЕС отменили соглашение об упрощении визового режима с Россией. Теперь Еврокомиссия вновь намерена предложить западным союзникам Украины ограничить число виз для россиян и запретить въезд участникам СВО. Аналогичное предложение государства ЕС отклонили в июне в ходе обсуждения 21-го пакета санкций.

Ранее власти Черногории заявили о планах отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)