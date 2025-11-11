Это станет предварительным условием, после которого ЕС может либерализовать визовый режим для Армении.

Западные страны начали требовать от Армении установить визовый режим с Россией. Об этом сообщило армянское издание Hraparak со ссылкой на источники во власти.

По информации журналистов, только после этого Евросоюз может начать либерализацию виз для граждан республики. Как отметил собеседник газеты, западные власти выдвигают Еревану ультиматумы и предварительные условия "без лишнего шума, за кулисами".

В публикации также добавили, что Запад требует от Армении обеспечить бывшего секретаря совета безопасности республики Армена Григоряна одной из ключевых ролей в правительстве. По факту Европа хотела бы видеть "своего человека" в министерстве обороны или в службе национальной безопасности.

Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала о причинах, по которым Россия помогает Армении.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)