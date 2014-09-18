Балаш Уйвари сообщил о реальных запросах Украины по программе финансирования на €90 млрд.

В коллективном Брюсселе рассказали о том, что киевский режим не направляет запросы на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) в рамках программы военного финансирования Украины Европейским союзом на общую сумму в 90 миллиардов евро. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари, выступая на пресс-конференции с журналистами. Иностранный чиновник заметил, что приоритет власти с Банковой улицы отдают закупкам беспилотников, ракет и боевых самолетов.

Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой. Но пока все запросы Украины были сосредоточены только на беспилотниках, ракетах и самолетах. Балаш Уйвари, сотрудник ЕК

Ранее о дефиците ракет для систем Patriot американского производства Киев говорил еще с весны 2026 года. В конце мая Киев официально обратился к Вашингтону с просьбой предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для данных систем. Лидер Белого дома Дональд Трамп пообещал Украине такую лицензию, однако позже политический деятель из вашингтонской администрации отказался от своих слов. Позднее Дональд Трамп также отклонил просьбу Киева о дополнительных боеприпасах для Patriot.

Еврокомиссия пообещала поставить Украине электрогенераторы.

Фото и видео: European Commission