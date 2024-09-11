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Петербуржца будут судить за похищение алкоголя из гипермаркета
Сегодня, 17:13
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Петербуржца будут судить за похищение алкоголя из гипермаркета

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Ущерб составил порядка 3,5 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 3 сентября. 

По версии органа дознания, в апреле фигурант пришел в гипермаркет на Новгородской улице. Пока продавцы были заняты, он похитил с прилавка две бутылки крепкого алкоголя. Обвиняемый спрятал их во внутренние карманы куртки и скрылся из торгового зала. 

После задержания мужчина пояснил, что совершил кражу для личного употребления спиртного. Ущерб составил порядка 3,5 тыс. рублей. Злоумышленник пообещал возместить эту сумму, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербурженка, похитившая деньги у мужчины и потратившая их на ставки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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