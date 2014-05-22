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Перед судом предстанет петербурженка, похитившая деньги у мужчины и потратившая их на ставки
Сегодня, 15:30
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Перед судом предстанет петербурженка, похитившая деньги у мужчины и потратившая их на ставки

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Женщина перевела себе более 8,5 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Как рассказали в надзорном ведомстве 3 сентября, в июне фигурантка находилась в гостях у знакомого. Обвиняемая знала пароль от телефона потерпевшего. Когда он уснул, злоумышленница зашла в приложение мобильного банка и перевела себе со счета мужчины более 8,5 тыс. рублей. Средства были потрачены на ставки в букмекерских конторах. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца обвиняют в хищении 823 тыс. рублей у недееспособного знакомого. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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