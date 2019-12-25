В школы Петербурга пришло на 4 тысячи первоклассников меньше

В Петербурге и Ленобласти сокращается число первых классов.

В новом учебном году в Петербурге будут работать 687 государственных школ. Общая численность учеников составит 598,4 тыс. человек, из них 56 тыс. — первоклассники. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы. В 2024 и 2025 годах в первые классы пошли около 60 тыс. детей. В Ленинградской области ситуация аналогичная: 23 тыс. первоклассников против 24,7 тыс. в прошлом году.

Причина — демографический спад. В этом году в школу пошли дети, родившиеся в 2019–2020 годах. В 2019 году в Петербурге родились 59 тыс. малышей, в 2020-м — 55,3 тыс. Для сравнения: в 2016 году их было 72,9 тыс. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы число первоклассников продолжит снижаться.

Профессор Президентской академии в Петербурге Людмила Липатова отметила, что демографические волны формируются под влиянием экономических изменений, эпидемий, миграции и мер по стимулированию рождаемости. Общий коэффициент рождаемости снижается, а суммарный коэффициент (среднее число детей на одну женщину) опустился ниже уровня 2007 года. Это отразится на наполняемости школ и потребует адаптации инфраструктуры. Тенденция сказывается и на частных школах — ранее родители выбирали их из-за переполненных классов в государственных, но теперь средняя наполняемость уменьшается.

Ранее сообщалось, какие школы открылись в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: Piter.TV