Бельский: адаптивный футбол в Петербурге получит поддержку властей

В Петербурге впервые пройдут международные матчи по футболу ампутантов.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил о необходимости системного развития адаптивного спорта в городе. Он обратился к участникам Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью "Стальная воля", которые проходят в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Бельский подчеркнул, что спорт помогает ветеранам СВО возвращаться к активной жизни. Турнир объединил 600 спортсменов из 71 команды. В программе — футбол ампутантов, мини-футбол для слабослышащих и слабовидящих, футбол на электроколясках и другие дисциплины. Впервые на "Стальной воле" пройдут международные матчи: сборная России, в составе которой восемь ветеранов СВО, встретится с командами Египта, Камеруна и ЦАР.

Финалы и церемония закрытия состоятся 5 сентября в Центре адаптивной физической культуры. В Петербурге намерены продолжать развивать адаптивный спорт и создавать доступную среду для всех категорий людей с ограниченными возможностями.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга