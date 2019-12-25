В России снизился спрос на квартиры в новостройках

При этом стоимость квартир выросла на 33%.

Во втором квартале этого года спрос на квартиры в строящихся домах сократился на 15% в России, если сравнивать с первым кварталом 2021 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Авито".

Аналитики отмечают, что стоимость квартир при этом выросла на 33%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. По мнению экспертов, спрос снизился после в том числе из-за отсутствия роста доходов россиян.

Аналитики отмечают, что повышение цен на квартиры в новостройках также повлиял на сокращение спроса. Так, за последний квартал цены выросли на 9%.

Эксперты подчеркивают, что спрос выровнялся до отметок прошлого года. Это и создало предпосылки для замедления темпов роста цен.

Ранее мы писали о том, что в 2022 году в России повысят МРОТ на 6,4%, до 13 тыс. 617 рублей.

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