В России повысят МРОТ в 2022 году

Зарплата таким образом повысится для 4,7 млн россиян.

В 2022 году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4%, до 13 тыс. 617 рублей. Документ был размещен на портале правовой информации.

В документе говорится, что повышение МРОТ поможет увеличить зарплату для 4,7 млн россиян.

МРОТ и прожиточный минимум в России определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Данную методику приняли в прошлом году.

Ранее мы писали, что Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к нормативам. В результате российская кубышка избавилась от доллара.

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