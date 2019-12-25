ФНБ освободился от доллара

А вот доля евро и китайского юаня была увеличена.

Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к нормативам. Так, российская кубышка избавилась от доллара. Об этом сообщает ведомство.

Стало известно, что до 5% была сокращена доля фунта, а вот доли евро и юаня, напротив, увеличили до 39,7% и 30,4% соответственно. Японская иена составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%.

Ранее мы писали о том, что Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос. Об этом заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

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