  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ФНБ освободился от доллара
Сегодня, 8:35
128
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

ФНБ освободился от доллара

0 0

А вот доля евро и китайского юаня была увеличена.

Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к нормативам. Так, российская кубышка избавилась от доллара. Об этом сообщает ведомство.

Стало известно, что до 5% была сокращена доля фунта, а вот доли евро и юаня, напротив, увеличили до 39,7% и 30,4% соответственно. Японская иена составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%.

 Ранее мы писали о том, что Россия рассматривает возможность поставки "Спутника V" в Лаос. Об этом заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. 

Фото: pixabay 

Теги: российская кубышка, средства фнб
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии