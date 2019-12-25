В мае объем ФНБ вырос почти до 13,938 трлн рублей

Объем ликвидной части ФНБ на 1 июня составил 7,5% ВВП.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос в мае на 113 млрд рублей и составил 13,938 трлн рублей. Такие данные приводятся на сайте Минфина.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 июня составил 7,5% ВВП. Это 8,616 трлн рублей, или 117,084 млрд долларов.

На 1 июня на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке было размещено 34,843 миллиарда долларов, 35,742 миллиарда евро, 7,479 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 143,881 миллиарда китайских юаней и 263,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что Банк России может повысить ключевую ставку 11 июня. Эксперты считают, что ЦБ пойдет на это из-за уровня инфляции и инфляционных ожиданий, стимулирующих рост цен.

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