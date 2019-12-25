СМИ: Центробанк может повысить ключевую ставку 11 июня

Повышение ключевой ставки может составить 0,25 процентных пункта.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков прогнозирует, что Центробанк в ближайшее время повысит ключевую ставку. Как пишут "Известия", решение будет принято 11 июня.

По его словам, инфляция остается выше ориентира - 5,5% в этом году при таргете в 4%. Аксаков подчеркнул, что инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, могут достигнуть 12%. В связи с этим Банк России будет реагировать на ситуацию.

Аксаков считает, что ключевая ставка может повыситься на 0,25 процентных пункта, то есть до 5,25%.

Вполне прогнозируемое решение со стороны ЦБ. С одной стороны, это не слишком большое повышение, с другой, регулятор сигнализирует не только банкирам, но и гражданам, которые берут кредит, что проценты будут расти, — сказал он.

Глава думского комитета рекомендует заемщикам оценивать риски.

Фото: cbr.ru