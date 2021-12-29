"Дом.РФ" докапитализируют на 50 млрд рублей за счет средств ФНБ

В 2021 году прибыль компании выросла до30 млрд рублей.

Минфин хочет докапитализировать институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на 50 млрд рублей из средств ФНБ. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что всего будет приобретено 35,7 млн акций, цена за штуку составит 1,4 тыс. рублей.

Приобретение акций АО "ДОМ.РФ" рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень - 9,5%), - говорится в документе.

В пояснительной записке указывается, что активы ДОМ.РФ с 2015 года выросли в пять раз. Сумма составила 1,7 трлн рублей. А по итогам 2021 года прибыль компании выросла до 30 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 году прибыль составляла 8,6 млрд рублей.

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