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В России предлагают поднять лимит по льготной ипотеке
Сегодня, 12:26
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В России предлагают поднять лимит по льготной ипотеке

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Сейчас он составляет 3 млн рублей.

Глава госкорпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко предложил во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку с 3 до 4 млн рублей поднять лимит по льготной ипотеке. Он считает, за 3 млн рублей жилье можно купитьь лишь в немногих регионах.

Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%.

Виталий Мутко, глава госкорпорации "Дом.РФ"

По словам Мутко, продажи более качественного жилья сдерживает лимит по кредиту.

Ранее мы писали, что Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ. 

Фото: pixabay 

Теги: банк дом рф, виталий мутко, лимит по льготной ипотеке
Категории: Новости России, Лента новостей,

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