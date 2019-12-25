В России предлагают поднять лимит по льготной ипотеке

Глава госкорпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко предложил во время круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку с 3 до 4 млн рублей поднять лимит по льготной ипотеке. Он считает, за 3 млн рублей жилье можно купитьь лишь в немногих регионах.
Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%.
Виталий Мутко, глава госкорпорации "Дом.РФ"
По словам Мутко, продажи более качественного жилья сдерживает лимит по кредиту.
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Фото: pixabay
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