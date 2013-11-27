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Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ
Сегодня, 11:51
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Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ

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Сделать это необходимо до 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) дал поручение создать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что на эти цели необходимо предусмотреть финансирование. Поручение по созданию этого реестра было дано Минэкономразвития, Минпромторгу, Минздраву, Минфину, а также Минцифры, Роспатенту и ФАС.

Кроме того, Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор к 1 февраля должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот. Предполагается, что таким образом лекарства на российский рынок смогут легче попадать.

Ранее мы писали, что экономист предрек введение талонов на еду в России. 

Фото: pixabay 

Теги: премьер-министр михаил мишустин, реестр фармакологически активных действующих веществ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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