Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ

Сделать это необходимо до 1 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) дал поручение создать полнофункциональный реестр фармакологически активных действующих веществ до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что на эти цели необходимо предусмотреть финансирование. Поручение по созданию этого реестра было дано Минэкономразвития, Минпромторгу, Минздраву, Минфину, а также Минцифры, Роспатенту и ФАС.

Кроме того, Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор к 1 февраля должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот. Предполагается, что таким образом лекарства на российский рынок смогут легче попадать.

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