Экономист предрек введение талонов на еду в России

Ввести талоны на еду предлагается для незащищенных слоев населения.

Главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что в России могут ввести продовольственные талоны на еду для наиболее бедных слоев населения. Об этом пишет URA.RU.

Он считает, что такое решение было бы наиболее правильным в связи с ростом цен на продукты.

Наша внутренняя конъюнктура зависит от ситуации на внешнем рынке. Там идет поддержка экономики за счет скупки финансовых активов центральными банками и впрыскивания (...) растут цены почти на все товары, в том числе и на продовольствие. Валерий Миронов, главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ

Экономист считает, что луче ввести талоны, чем раздавать деньги, которые люди могут потратить на другие товары. Аналитик сказал, что на динамике цен в будущем скажется энергетический кризис в Европе. По словам Миронова, по этой причине многие предприятие, которые производят удобрения, могут закрыться.

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