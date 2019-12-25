Российские банки запустят переводы за рубеж по номеру телефона

Такие переводы станут доступны уже в 2022 году.

МКБ, ДОМ.РФ и "Юнистрим" планируют внедрить функцию перечисления денег за границу по номеру телефона. Отметим, что в "Тинькофф" данная функция стала доступна в октябре. Об этом пишут "Известия".

По информации газеты, такие переводы станут доступны уже в 2022 году. Кроме того, в Центробанке отметили, что сейчас идет активная работа над запуском трансграничных переводов в Системе быстрых платежей.

В компании Western Union считают, что такие переводы будут только плюсом для рынка, потому что сервис станет для клиентов удобнее.

При этом ведущий юрист объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин сказал, что данная функция упростит вывод денег за рубеж, а также идентификацию мошенничества.

Ранее мы писали, что Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19.

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