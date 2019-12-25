Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Документ формируется в электронном и бумажном виде, на двух языках, не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые были получены до этой даты, автоматически переоформят на едином портале государственных услуг до 1 марта.

В новом документе будут отображены основные данные о прошедшем курс вакцинации от коронавируса: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования сертификата.

Кроме того, в документе имеется место для QR-кода. Также в сертификат будут вносить дату вакцинации, наименование препарата и место, где обладатель документа был привит. Если человек проходил ревакцинацию, то эти данные также будут внесены.

Документ формируется в электронном и бумажном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения курса вакцинации.

Ранее в Смольном объяснили, почему отрицательным ПЦР-тестом нельзя заменить QR-код.

Фото: Минздрав РФ, ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть