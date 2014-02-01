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Мутко: льготные программы помогли купить жилье 3,8 млн российских семей

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По его словам, этого показателя удалось добиться за пять лет.

Льготные программы помогли купить жилье 3,8 млн российских семей. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, этого показателя удалось добиться за пять лет. Мутко отметил, что после завершения действия массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года, а также на фоне роста рыночных ставок наблюдается замедление спроса на жилье. Он подчеркнул, что сокращение вывода новых проектов может сказаться на снижении объема предложения в 2027-2028 годах.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой АСИ.

Видео: kremlin.ru

Теги: виталий мутко, владимир путин, дом рф, льготная ипотека, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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