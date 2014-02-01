Мутко: льготные программы помогли купить жилье 3,8 млн российских семей

По его словам, этого показателя удалось добиться за пять лет.

Льготные программы помогли купить жилье 3,8 млн российских семей. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, этого показателя удалось добиться за пять лет. Мутко отметил, что после завершения действия массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года, а также на фоне роста рыночных ставок наблюдается замедление спроса на жилье. Он подчеркнул, что сокращение вывода новых проектов может сказаться на снижении объема предложения в 2027-2028 годах.

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Видео: kremlin.ru