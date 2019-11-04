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Путин провел встречу с главой АСИ

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Чупшева доложила президенту о новых программах, на осуществление которых АСИ сосредоточено в текущем году.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава АСИ доложила президенту о двух новых программах, на осуществление которых агентство сосредоточено в текущем году. Она также рассказала о реализуемом совместно с Белоруссией проекте по промышленному туризму "Две страны, тысячи заводов". Чупшева назвала его интересным для жителей стран и для дальнейшего сотрудничества по расширению.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Подмосковья.

Видео: kremlin.ru

Теги: агентство стратегических инициатив, владимир путин, президент россии, светлана чупшева
Категории: Лента новостей, Новости России,

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