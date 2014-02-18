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Путин провел встречу с губернатором Подмосковья

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Воробьев доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил Путину о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры. Отдельно был затронут вопрос строительства дополнительного транспортного въезда в Королев. Новую трассу планируют построить к I кварталу 2026 года. Также Воробьев обсудил с президентом четырехлетнюю программу модернизации электроснабжение.

Ранее Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота".

Видео: kremlin.ru

Теги: андрей воробьев, владимир путин, встреча, подмосковье, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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