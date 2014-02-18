Воробьев доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил Путину о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры. Отдельно был затронут вопрос строительства дополнительного транспортного въезда в Королев. Новую трассу планируют построить к I кварталу 2026 года. Также Воробьев обсудил с президентом четырехлетнюю программу модернизации электроснабжение.

Ранее Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота".

Видео: kremlin.ru