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Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота"

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По итогам 2024 года выросло количество пассажиров, перевезенных самолетами компании.

Президент РФ Владимир Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Об этом он заявил на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским.

Глава "Аэрофлота" доложил президенту, что по итогам 2024 года выросло количество пассажиров, перевезенных самолетами компании. Он уточнил, что речь идет о 55 млн человек, а прирост составил 17%.

Плюс 17% - это хороший рост.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ.

Видео: kremlin.ru

Теги: аэрофлот, владимир путин, президент россии, сергей александровский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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