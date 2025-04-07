Президент РФ Владимир Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Об этом он заявил на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским.
Глава "Аэрофлота" доложил президенту, что по итогам 2024 года выросло количество пассажиров, перевезенных самолетами компании. Он уточнил, что речь идет о 55 млн человек, а прирост составил 17%.
Плюс 17% - это хороший рост.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ.
Видео: kremlin.ru
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