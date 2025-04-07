По итогам 2024 года выросло количество пассажиров, перевезенных самолетами компании.

Президент РФ Владимир Путин оценил темпы роста пассажирских перевозок у "Аэрофлота". Об этом он заявил на встрече с гендиректором компании Сергеем Александровским.

Глава "Аэрофлота" доложил президенту, что по итогам 2024 года выросло количество пассажиров, перевезенных самолетами компании. Он уточнил, что речь идет о 55 млн человек, а прирост составил 17%.

Плюс 17% - это хороший рост. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ.

Видео: kremlin.ru