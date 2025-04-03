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Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ

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Никишина доложила главе государства о направлениях деятельности организации.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральный директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Никишина доложила главе государства о направлениях деятельности организации и результатах ее работы за последние семь лет. Также глава РЕЦ отдельно отметила программу "Сделано в России", которая реализуется в партнерстве с Агентством стратегических инициатив.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Бурятии.

Видео: kremlin.ru

Теги: вероника никишина, владимир путин, президент россии, рэц
Категории: Лента новостей, Новости России,

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