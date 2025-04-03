Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ

Никишина доложила главе государства о направлениях деятельности организации.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральный директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Никишина доложила главе государства о направлениях деятельности организации и результатах ее работы за последние семь лет. Также глава РЕЦ отдельно отметила программу "Сделано в России", которая реализуется в партнерстве с Агентством стратегических инициатив.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Бурятии.

Видео: kremlin.ru