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Путин провел встречу с главой Бурятии

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Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона. Цыденов отметил, что в Бурятии появились 46 детских садов и 41 школа. Кроме того, появился новый дом престарелых на 150 мест. Глава Бурятии подчеркнул, что 106 объектов здравоохранения были построены и капитально отремонтированы.

Ранее Песков заявил, что планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным.

Видео: kremlin.ru

Теги: алексей цыденов, бурятия, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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