Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона. Цыденов отметил, что в Бурятии появились 46 детских садов и 41 школа. Кроме того, появился новый дом престарелых на 150 мест. Глава Бурятии подчеркнул, что 106 объектов здравоохранения были построены и капитально отремонтированы.

Ранее Песков заявил, что планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным.

Видео: kremlin.ru