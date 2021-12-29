Среди россиян вырос спрос на жилье в Турции

Число сделок увеличилось на 75%.

В ноябре-декабре 2021 года на 75% увеличилось по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году число сделок россиян на покупку жилья в Турции. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Института статистики Турции.

Так, в 2021 году россияне купили в Турции 5,4 тыс. жилых объектов недвижимости. На ноябрь и декабрь пришлось 1,7 тыс. сделок. Отмечается, что это был рекордный объем продаж квартир и домов с 2015 года. Тогда россияне приобрели в Турции порядка 2 тыс. жилых объектов.

За год продажи жилья иностранцам в Турции выросли на 44%. Всего было продано 59,3 тыс. объектов недвижимости. В рейтинге главных покупателей квартир и домов в Турции россияне заняли третье место. На первых строчках граждане Ирана и Ирака.

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