Россияне могут получить двойной налоговый вычет

Получить его могут супружеские пары на жилье.

В России супружеские пары могут получить двойной налоговый вычет на жилье, если оно было куплено в браке. Однако имеются ограничения по стоимости квартиры. Об этом сообщили на телеканале "Дума ТВ".

Так, до 30% от потраченной суммы на квартиру может вернуть будущий владелец. На одного человека налоговый вычет ограничивается 260 тыс. рублей. Это максимальная ставка, действующая при покупке квартиры, стоимость которой составляет не менее 2 млн рублей.

Если же жилье покупается в браке, а его стоимость составляет более 4 млн рублей, то получить по 260 тыс. рублей можно на каждого. Таким образом вернуть можно 520 тыс. рублей. Однако это не действует, если супружеская пара жилье купила у родственников.

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