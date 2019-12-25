В ЦБ не считают разумным тратить резервы на улучшение уровня жизни россиян

По его мнению, необходимо наращивать производительность труда.

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме заявил, что средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года. По его словам, эта мера не является целесообразной для улучшения уровня жизни граждан. Для улучшения уровня жизни, по мнению Сергея Швецова, необходимо увеличивать производительность труда.

"Временно - да, мы можем раскупорить "кубышку", можем за три года "проесть" наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель, и как я уже сказал - важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, который нивелирует внешние шоки", - пояснил он.

По словам Сергея Швецова, без резервов Россия будет зависеть от цен на нефть полностью.

"Сегодня экономическая ситуация в России благодаря вот этим инструментам позволяет многим секторам расти, стоить долгосрочные планы и делать долгосрочные инвестиции", - сказал он.

Сергей Швецов считает, что государство для улучшения уровня жизни граждан должно увеличивать производительность труда. Однако он напомнил, что к компетенции ЦБ не относится распределительный аспект бюджета.

Фото: cbr.ru