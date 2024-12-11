В Петербурге зафиксирован рекордный рост зарплат на рынке труда

Рост зарплат обусловлен высокой конкуренцией за квалифицированные кадры.

Рынок труда Санкт-Петербурга демонстрирует значительный рост зарплат. По данным Росстата, номинальный прирост зарплаты в Северной столице за январь-сентябрь 2024 года составил рекордные 18%. Об этом сообщила глава Северо-Западного представительства федерального рекрутингового агентства HeadHunter Юлия Сахарова.

По словам эксперта, рост зарплат в Петербурге обусловлен высокой конкуренцией за квалифицированные кадры, возникшей в 2024 году. Сахарова отметила, что дефицит кадров является одной из ключевых причин сложившейся ситуации.

Специалисты связывают нехватку кадров с несколькими факторами. Среди них – релокация потенциальных работников в другие регионы, долговременное снижение рождаемости в стране, а также последствия пандемии коронавируса, усугубившие проблему нехватки специалистов.

Юлия Сахарова подчеркнула, что в 2023 году на одну вакансию приходилось всего 3,2–3,6 резюме, что является достаточно низким показателем и свидетельствует о дефиците квалифицированных кадров. Несмотря на увеличивающийся спрос на сотрудников, многие компании в Петербурге пока не спешат значительно повышать зарплаты, предпочитая более осторожный подход к управлению трудовыми ресурсами.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге расширили список направлений, на которые можно потратить региональный материнский капитал.

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