Средняя зарплата в Петербурге к 2028 году вырастет до 156,5 тыс. рублей

Согласно прогнозу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, средняя заработная плата в Северной столице за четыре года увеличится на 28% — с текущих 122,5 до 156,5 тысяч рублей.

Рост доходов петербуржцев будет происходить постепенно: в 2025 году зарплаты вырастут на скромные 1,46%, а в последующие три года ежегодный прирост составит от 3,3 до 4,3%. Параллельно ожидается увеличение среднедушевых доходов населения до 126,6 тысяч рублей в месяц.

Социальные показатели также должны улучшиться: уровень бедности снизится с 3,48% до 3,43%, а безработица — с 1,5% до 1,48%. По последним данным, в мае 2025 года средняя зарплата в городе уже достигла 119 975 рублей, что на 14,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее Piter.TV сообщал, что средняя зарплата в РФ вырастет на 10% в реальном выражении в 2025 году.

Фото: pxhere.com