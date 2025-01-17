Зарплата перестала удерживать сотрудников на рабочем месте в Петербурге

Высокий доход больше не гарантирует лояльность персонала в крупных городах.

Как пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков, в Москве и Петербурге зарплата воспринимается лишь как базовое условие, а сотрудники все чаще увольняются даже при конкурентном уровне оплаты. По данным исследований, материальный фактор постепенно теряет свою определяющую роль в Центральном федеральном округе и мегаполисах. Здесь деньги перестали быть единственным мотиватором — они должны соответствовать рынку, но сами по себе уже не обеспечивают удержание кадров. Корпоративные ценности и стандартные соцпакеты тоже перестали работать.

При этом именно доход остается главным источником недовольства. Сотрудников волнует прозрачность начисления бонусов, индексация и задержки выплат.

Ключевыми факторами, которые заставляют людей оставаться в компании, эксперты называют коллектив и качество управления. Люди держатся за работу, если они в сильной команде и понимают систему руководства.

"Болевые точки" различаются в зависимости от профессии. Например: медики жалуются на нехватку персонала; в производстве важны бытовые условия; в продажах ключевой раздражитель — непонятный механизм премирования; в IT-сфере — отсутствие карьерной траектории.

Важен и стаж работы. В первый год сотрудники критикуют адаптацию и организацию процессов. Через три-пять лет при отсутствии понятных перспектив они попадают в зону повышенного риска ухода. А на горизонте пяти-десяти лет на первый план выходят влияние на решения, профессиональное признание и участие в значимых проектах.

Аналитики подчеркивают разницу между столицами и регионами. Для Москвы и Петербурга важнее баланс работы и личной жизни, бюрократия, качество процессов и карьерный рост. В регионах же ключевыми критериями остаются предсказуемость выплат и размер заработной платы.

Фото: pxhere.com