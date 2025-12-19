Петростат зафиксировал рост зарплат в Петербурге и Ленобласти

Реальные доходы петербуржцев выросли в конце 2025 года.

Реальная заработная плата жителей Санкт-Петербурга увеличилась на 3,3 процента в ноябре 2025 года. Об этом сообщил Петростат.

По данным статистического ведомства, рост реальных доходов в Ленинградской области оказался выше и составил 5,2 процента за тот же период. С начала 2025 года по август средняя начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге достигла 116 810 рублей. Это на 12,2 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Реальная заработная плата за январь — август 2025 года увеличилась на 2,3 процента. Наиболее заметный рост доходов зафиксирован в обрабатывающих производствах, сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также в сегменте досуга и развлечений.

Средняя численность работников организаций без учета малого бизнеса в Санкт-Петербурге выросла на 2,4 процента.

Фото: pxhere.com