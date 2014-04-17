Отдельным категориям бюджетников повысят оклады

В Госдуме рассказали о том, что для госслужащих речь идет о 4,5 процентах, для военных - о 7,6 процентах.

В России с 1 октября будут проиндексированы зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных служащих, сотрудников судебной системы и некоторых бюджетников. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат Государственной думы Алексей Говырин. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что большинства федеральных служащих, включая работников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5 процентов. речь идет о работниках федерального, регионального и муниципального уровней.

С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда "гражданских" бюджетников. Это предусмотрено "майскими указами" президента и закреплено постановлением правительства РФ. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Законодатель уточнил, что российское министерство по обороне также предложило повысить зарплаты на 7,6 процентов бойцам. Такая мера поддержки коснется военнослужащих, служащих стране по контракту и призыву. К данной категории относятся сотрудники Росгвардии со званиями в полиции, работники МВД, ФСИН, ГУ МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и сотрудники фельдсвязи. По словам Алекксея Говырина, индексация выплат отражает необходимость поддерживать доходы тех граждан, которые напрямую обеспечивает безопасность и жизнедеятельность России.

В Петербурге уровень бедности снизился до 3,5 % и стал одним из самых низких по стране.

Фото: Piter.tv