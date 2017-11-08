В Петербурге уровень бедности снизился до 3,5 % и стал одним из самых низких по стране

Безработица в Петербурге обновила рекорд и составила всего 0,3 %.

Уровень бедности в Санкт-Петербурге составил 3,5 %, что является одним из самых низких показателей в России. Данные опубликовала пресс-служба администрации города.

На совещании у губернатора Александра Беглова обсудили комплекс мер для улучшения социально-экономической ситуации. "Дорожная карта" включает 22 мероприятия: развитие занятости среди людей с инвалидностью, программы временной работы для подростков, поддержку предпринимательства для безработных, а также расширение системы социальных контрактов и индексацию выплат малоимущим.

По итогам июня в городе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 0,3 %. Доля трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста достигла 37 %, что на 9 % выше среднероссийского показателя. За выполнение мероприятий отвечают 23 городских ведомства.

Фото: pxhere.com