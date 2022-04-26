Уличная преступность в Петербурге снизилась на 19,5% в прошлом году

В Санкт-Петербурге подвели итоги выполнения программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности" за 2025 год. На заседании городского правительства губернатор Александр Беглов сообщил, что программу реализовали на 99,5%, назвав этот результат отличным.

По словам главы города, удовлетворенность петербуржцев уровнем личной безопасности в прошлом году достигла 89,5%. Общее число преступлений в Северной столице снизилось до минимальных значений, а уличная преступность сократилась на 19,5%.

Положительная динамика стала возможной благодаря активному внедрению систем видеонаблюдения и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Если в 2018 году в городе насчитывалось 26,5 тыс. камер, то сейчас их количество превысило 112 тыс. Из этого числа 96 тыс. устройств передают информацию напрямую в дежурные части правоохранительных органов.

