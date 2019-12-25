Мигранта задержали на Московском вокзале за использование подложных документов

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские Петербурга выявили факт использования подложного документа. Правоохранители на Московском вокзале задержали 35-летнего мигранта, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Во время проверки мужчина предъявил документ миграционного учета, который вызвал сомнения в подлинности: он имел признаки подделки. Установлено, что иностранец прибыл в страну в сентябре прошлого года.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе задержали 15 мигрантов в ходе проверки. В общей сложности правоохранители проверили документы у 367 человек, из них 324 оказались иностранными гражданами.

