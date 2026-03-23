В Адмиралтейском районе задержали 15 мигрантов в ходе масштабной проверки

В Адмиралтейском районе Петербурга состоялся масштабный рейд, направленный на усиление контроля за миграционным законодательством и обеспечение общественной безопасности. В операции приняли участие сотрудники полиции, ФСО и Росгвардии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверки прошли в местах проживания мигрантов и на строительных площадках. В общей сложности правоохранители проверили документы у 367 человек, из которых 324 оказались иностранными гражданами.

По итогам мероприятия 15 человек были доставлены в отделы полиции для разбирательства. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания). Один из задержанных находился в федеральном розыске.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас по этим фактам ведется дальнейшая проверка.

Отдельное внимание было уделено безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД проверили 32 автомобиля, составив 10 административных протоколов за различные нарушения ПДД и правил эксплуатации транспорта. Мероприятия по контролю в районе будут продолжены.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу Ленобласти