Российский рубль в 2025 году лидировал по числу денежных переводов из Белоруссии

В 2025 году было совершено 291 тысяч полученных из-за рубежа денежных переводов, что на два процента ниже показателя предыдущего года.

Лидером среди иностранных валют по количеству осуществленных в 2025 году денежных переводов из Белоруссии стал российский рубль. Соответствующие данные приводятся журналистами новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные Национального банка республики. В прошлом году за границу через международные системы денежных переводов в республике было отправлено 157 тысяч переводов. Такой показатель на 12 процентов вырос по сравнению с 2024 годом. Общая сумма отправленных средств в эквиваленте составила 105,9 миллионов долларов. Этот параметр также увеличился на 40 процентов при средней сумме одного перевода в 674 доллара в эквиваленте.

При этом по количеству денежных переводов в разрезе валют доля российского рубля составила 64 процента. На второй позиции в рейтинге расположился американский доллар (30 процентов). Следом за ними находятся белорусский рубль (четыре процента) и евро (два процента). По сумме переводов рубль и доллар заняли равную долю (по 47 процентов).

