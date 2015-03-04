Эксперт напомнил, что в период с 2022-го по 2024 года средняя зарплата россиян выросла на 23,9%.

Средняя зарплата в РФ вырастет на 10% в реальном выражении в 2025 году. Об этом заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Эксперт напомнил, что в период с 2022-го по 2024 года средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении. По его словам, рост сохранится и на следующий год, но его темпы замедлятся до 11-13%. Балынин отметил, что росту зарплат будут способствовать ускоренный рост минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, а также трансформация российской экономики.

Ранее в Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября.

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