В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября

Увеличение коэффициента индексации с 4,5 до 7, 6 процентов произойдет в связи с ростом инфляции.

В России с 1 октября произойдет очередное повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих на 7,6 процентов. в связи с ростом уровня инфляции. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал депутат Алексей Говырин. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что основанием для такого процесса стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5 процентов в связи с ростом инфляции. Известно, что документ затронет представителей Росгвардии, правоохранительных органов, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, военнослужащих по контракту и по призыву. Несмотря на то, что зарплаты этих категорий граждан будут пересчитаны с октября, реально повышенные выплаты людям поступят уже в ноябре.

Что касается коммерческого сектора, постановление правительства не накладывает на бизнес прямых обязательств индексировать выплаты. Однако норма статьи 134 Трудового кодекса сохраняет требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Конкретные сроки и размер повышения работодатели в частных компаниях определяют самостоятельно и закрепляют это в локальных актах - положении об оплате труда, коллективном договоре и других внутренних документах. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Законодватель уточнил, что осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне. А решение по остальным категориям сотрудников останется в компетенции региональных властей и конкретных компаний.

В прошлом году средняя зарплата медицинского персонала в Петербурге выросла почти на 10%.

Фото: Piter.tv