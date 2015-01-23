В прошлом году средняя зарплата медицинского персонала в Петербурге выросла почти на 10%

Исходя из предварительных данных, целевого норматива достичь пока не удалось.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана проинформировал членов городского правительства о текущих результатах соотношения среднего заработка младших медицинских сотрудников и вспомогательного персонала к среднему размеру зарплаты в организациях и предприятиях города.

Исходя из предварительных данных, целевого норматива достичь пока не удалось. По результатам федерального мониторинга за 2024 год, показатели исполнения оказались на уровне 99,6%, то есть недостача составила всего 0,4%.

Андрей Сарана пояснил, что Минздрав рекомендовал в 2024 году обеспечить уровень индексации зарплат не ниже инфляции, которая составляла не меньше 4,95%. Реально же рост зарплат составил гораздо больше — 9,6%. Если в 2023 году среднемесячная зарплата в отрасли здравоохранения равнялась 77 268 рублей, то в 2024 году она достигла 84 696 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что реальная зарплата петербуржцев приблизилась к 109 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV