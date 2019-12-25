Реальная зарплата петербуржцев приблизилась к 109 тыс. рублей

В Ленобласти аналогичный показатель достиг отметки в 86,7 тысячи рублей.

Согласно данным Петростата, в мае 2025 года реальные зарплаты работников в Петербурге увеличились на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года. За этот же промежуток времени рост реальных зарплат в Ленинградской области оказался немного выше — 5,2%.

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге поднялась с 104,4 тысяч рублей в мае 2024-го до 108,8 тысяч рублей спустя год. В Ленобласти аналогичный показатель достиг отметки в 86,7 тысячи рублей.

Кроме того, статистика также показывает значительное изменение цен на продукты питания. Так, с мая по июнь 2025 года стоимость моркови в Северной столице резко возросла примерно на 20%, а цена творога и рыбы повысилась на 4,3%. Несмотря на такие колебания, общая динамика цен на овощи и фрукты в июне показала снижение на 0,8%. Наибольшее падение стоимости отмечено среди свежей капусты, лука и сладкого перца.

Параллельно с этим Министерство труда РФ рассматривает возможность повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что начиная со следующего года минимальная зарплата в стране поднимется до уровня около 27 тысяч рублей.

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